Kerzers: Unfallopfer auf A1 ist Ex-YB-Spieler

Ein 47-jähriger Lenker fuhr in der Nacht auf Dienstag mit seinem Auto auf der Autobahn A1 von Murten in Richtung Bern. Dies berichtete die Kantonspolizei Freiburg am Dienstag. Bei Kerzers krachte er in eine Sicherheitseinrichtung und schleuderte gegen die Mittelleitplanke.