Dominique Rinderknecht designt mit ihrem Label Hueregeil Kimonos

In der Übergangsmode und Anfang Sommer ist eine luftige Jacke unverzichtbar. Eine nachhaltige Lösung für kühle Sommerabende kommt jetzt von Dominique Rinderknecht aus ihrer neuen Heimat in Südafrika. In Kollaboration mit dem Label Sara Schaer, das von der Studiengangleiterin Fashiondesign der STF gegründet wurde, enthüllt die Moderatorin und Designerin lockere Kimonos.