«Ich habe JA gesagt» - Dominique Rinderknecht hat sich verlobt

Moderatorin und DJ Dominique Rinderknecht lüftet am Donnerstag auf Instagram ein Geheimnis: Sie ist verlobt! Die 31-Jährige, die vor einigen Tagen n a ch etwas mehr als vier Monaten a us Südafrika in die Schweiz zurückgekehrt ist, schreibt in einem langen Post von ihrer neuen Liebe : « Ich hätte nicht gedacht, dass jemand wie du existiert. Du gibst mir Frieden und erfüllst mich. » Und weiter: « Du fühlst dich einfach richtig an , und d as von Anfang an . » Darum habe sie « JA » gesagt, ja zur Idee, ihn zu heiraten. « Ich will nichts lieber, als mein Leben mit dir zu teilen » schreibt Dominique. Hinter ihre verliebten Worte setzt sie den Hashtag #engaged.