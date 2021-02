«Mir ist es wirklich absolut egal, welches Geschlecht eine Person hat», so die Zürcherin. Sie wünsche sich hinsichtlich ihrer sexuellen Orientierung zudem mehr Akzeptanz.

Die Moderatorin und Ex-Miss-Schweiz Dominique Rinderknecht (31) gehört wohl zu den bekanntesten queeren Gesichtern der Schweiz. Nun hat sie in der neuesten Folge des 20 Minuten Podcasts «Zurich Pride» mit Alexander Wenger (45) erstmals öffentlich über ihre Pansexualität gesprochen. «Ich würde mich sogar als pansexuell bezeichnen. Mir ist es wirklich absolut egal, welches Geschlecht eine Person hat», so Dominique über ihre sexuelle Orientierung.

Die Zürcherin steht somit nicht nur auf Cis-Frauen und Cis-Männer, sondern eben auch auf trans Frauen und trans Männer sowie non-binäre Geschlechtsidentitäten. 2017 gab Dominique im Interview mit 20 Minuten noch an: «Wenn man es definieren muss, dann sage ich, ich bin bisexuell.»

Sie ist froh über ihre Sexualität

Dass das Geschlecht eines Menschen in Liebesdingen für sie keine Rolle spielt, sei für manche Menschen schwer zu begreifen. «Es wollen immer alle wissen, auf was ich denn genau stehe – und ich kann es schlicht und einfach nicht sagen», so Dominique, die bis vergangenen November mit Model Tamy Glauser (36) liiert war.