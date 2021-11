Staffelstart – Dominique Rinderknecht ratet bei «The Masked Singer Switzerland»

Bühne frei für den musikalischen Rätselspass: «The Masked Singer Switzerland» geht in die zweite Runde. Die Plätze am Ratepanel sind besetzt und die Figuren endlich bekannt.

1 / 11 Dominique Rinderknecht unterstützt als erster prominente r Rategast . Laura Besch Die Ex-Miss war als Teilnehmerin in der Premiere-Staffel als «Eule» dabei. ProSieben Schweiz/Julia Feldhagen Die Vorfreude bei Christa Rigozzi ist gross: «Ich freue mich auf die Kostüme, ich freue mich auf die Auftritte und vor allem freue ich mich auf die ‹Wow›-Überraschungsmomente der Demaskierung!» ZVG / Karine & Oliver

Darum gehts Am Mittwochabend beginnt die zweite Staffel von «The Masked Singer Switzerland» .

Moderiert wird die Show in diesem Jahr von Anna Maier.

Der erste Rategast ist Ex-Miss Dominique Rinderknecht.

Die festen Ratepanel sind durch Christa Rigozzi und Luca Hänni besetzt.

Welche prominenten Persönlichkeiten verstecken sich unter den aufwändig gestalteten Kostümen? Auch in diesem Jahr gilt es bei «The Masked Singer Switzerland» das grosse Rätsel zu lüften. In der ersten Liveshow am Mittwochabend darf Moderatorin Anna Maier ( 44 ) die Ex-Miss-Schweiz Dominique Rinderknecht als ersten prominenten Rategast begrüssen.

Die 32 -Jährige weiss bestens, wie es sich anfühlt, unter den riesigen Masken zu performen, denn im vergangenen Jahr begeisterte sie die Zuschauerinnen und Zuschauer als « Eule » . «Diese Show war wirklich ein ganz besonderes Erlebnis und nun freue ich mich extrem darauf, das Ganze aus der anderen Perspektive miterleben zu dürfen», so Rinderknecht in einer Mitteilung des Senders. Mit ihrer Expertise wird sie dem Stamm-Rateteam , bestehend aus Moderatorin Christa Rigozzi und Sänger Luca Hänni , wohl eine grosse Hilfe sein. Wobei auch sie nicht unerfahren sind.

Dream-Team Christa und Luca

Die Tessinerin war bereits als Rategast in der Premiere-Staffel dabei, während der Berner gar einen festen Platz am Ratepannel hatte. Rigozzi ist sich sicher : «Luca und ich werden uns ergänzen. E r ist Profi-Musiker und kennt sich in diesem Bereich aus, ich bin mehr im Showgeschäft und kenne die Schweizer Szene. » Das fehlende Show-Wissen hat Hänni in der Tat im letzten Jahr Mühe bereitet. Und dennoch, als Sänger hält er bei der Strategie weiterhin an der Stimme fest: « Ich versuche mich auf den Gesang zu fokussieren. Dabei achte ich primär auf die Stimmfarbe. Als Vorbereitung habe ich mir viele Interviews angeschaut, um dann im Idealfall ein Match zu erkennen. »

Auf etwas freut sich das Rate-Duo ganz speziell – die prachtvollen Kostüme und den Moment der Wahrheit. Christa ist schon aufgeregt und kann es kaum erwarten, wie sie sagt: « Der grösste Wow-Moment der Show ist die Demaskierung am Ende der jeweiligen Folge. Das ist mein absolute s Highlight !»

Das sind die Kostüme

Insgesamt acht Kostüme stellen in sechs Live-Shows die Fans vor das grösste TV-Rätsel der

Schweiz. Die Masken stammen jeweils aus dem Atelier des deutschen Kunst- und Theaterwissenschaftler Hazy Hartlieb. Auch in diesem Jahr fährt er gross auf, wie ein Blick auf seine Kreationen verrät. « Es steckt so viel Arbeit in ihnen, sie sind richtig cool und spannend geworden. Aber eine Lieblingsmaske habe ich noch nicht. Das kommt dann vielleicht im Laufe der Staffel », meint Rigozzi. Hänni könnte sich gar vorstellen, selbst in eine Verkleidung zu schlüpfen, nur die Hitze bereitet ihm etwas Sorgen.

1 / 8 Märchenhaft: Der «Pfau» lebt an einem geheimen und magischen Ort in seinem Zauberwald und wenn er sein Rad schlägt, gehen Wünsche in Erfüllung. 20’000 Schmucksteine sowie Paillettenstickerei auf Spitze schmücken sein Kleid, der Reifrock hat einen Umfang von sechs Metern. Mit 280 Stunden ist der «Pfau» die zeitaufwändigste Maske. ProSieben Schweiz/Willi Weber Mit aufgedrehter Persönlichkeit amüsiert das «Glacé» die Besucher seines Eisstands, wenn es seine glitzernden Streusel und Sahne-Toppings anpreist und dabei das Tanzbein schwingt. An seinem Strand ist jeden Tag Sommer, deshalb hat das «Glacé» auch stets ein Schirmchen dabei, um nicht zu schmelzen. 6000 Schmucksteine zieren Maske und Kostüm. ProSieben Schweiz/Willi Weber Der «Dschinni» hat in seinen Tausenden von Lebensjahren viel erlebt und ist ein wahrer Geschichten-Erzähler. Seine Wohnstätte ist die Wunderlampe. Der Seidenbrokatstoff für sein Kostüm stammt aus Qatar und Bahrain, ihn zieren zudem an die 6000 Schmucksteine und in seiner Rauchhose sind 100 Lichter verarbeitet. ProSieben Schweiz/Willi Weber

«The Masked Singer Switzerland» läuft ab dem 10. November jeweils am Mittwoch um 20.15 Uhr live auf ProSieben Schweiz.