«Grusigi Sieche» seien das, so das Verdikt von Rinderknecht.

«So, jetzt habe ich die Schnauze voll…voilà!» So eröffnet Dominique Rinderknecht eine kürzlich auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Story. Das Thema dieser Story: Die sexuellen Belästigungen, die sie in Form von ungefragten und unangebrachten Kommentaren von männlichen Nutzern immer wieder erhält.

So schreibt ihr ein User sinngemäss, dass sie kaum mehr laufen werde können, nachdem sie von ihm «gef…» worden sei. Ein anderer User fragt Rinderknecht ganz unverblümt, ob sie Lust auf sein Geschlechtsteil habe. Rinderknecht sagt, dass sie ständig solche Nachrichten bekomme – die von ihr nun öffentlich gemachten seien nicht einmal die schlimmsten.

Das betreffe aber nicht nur sie als Frau, die in der Öffentlichkeit steht: «Ich kenne keine Frau, die nicht regelmässig solche Nachrichten bekommt», so die 31-Jährige. Sie wisse aus ihrem direkten Umfeld, dass Männer, die für solche Nachrichten verantwortlich sind, nicht mal davor Halt machen, sie an Minderjährige zu verschicken.