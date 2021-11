Dominique Rinderknecht zieht für ihr Studium zu ihrem Verlobten nach Südafrika

Erst am vergangenen Samstag offenbarte Dominique im Promi-Special der SRF-Sendung «Mini Beiz, dini Beiz», dass sie der Schweiz den Rücken kehren will – zumindest vorübergehend. Die Blondine will in Südafrika demnächst Gender-Studies studieren. «Es geht mir nicht um den Abschluss», stellt Rinderknecht klar. «Ich habe Lust, mein Hirn wieder einmal so richtig anzustrengen, auf eine akademische Art.» Rund acht Jahre ist es her, seit sie zuletzt in einem Hörsaal die Schulbank drückte. Zwischen 2010 und 2013 studierte sie Publizistik und Kommunikation an der Universität Zürich.