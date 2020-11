Auch in der dritten Folge von «The Masked Singer Switzerland» stellte sich das Stamm-Rateteam Steffi Buchli (42) und Luca Hänni (26) der Aufgabe, die Promis unter den Masken zu erraten.

Obwohl sie zwar gemeinsam mit Ex-Freundin Tamy Glauser (35) regelmässig hinter dem DJ-Pult steht, erzählt Dominique 20 Minuten, dass sie noch nie zuvor öffentlich gesungen hat. Ob sich das nun ändert? «Jetzt, wo ich öffentlich gesungen habe und so aus mir herausgekommen bin, kann ich nur sagen: Ich liebe das Singen!», so die Ex-Miss-Schweiz.

Am Freitag musste die Eule «The Masked Singer Switzerland» verlassen. im Kostüm steckte Model und Moderatorin Dominique Rinderknecht (31).

Am Freitagabend fand die dritte Liveshow von «The Masked Singer Switzerland» statt.

Dominique, wie hast du es geschafft, deine Teilnahme in der Show zu verheimlichen?

Ist dir also niemand auf die Schliche gekommen?

Es ist so schwer, das herauszufinden! Ich glaube, dass Nadia Damaso der Fuchs ist. Ausserdem habe bis am Freitag gedacht, das Murmeltier sei Bligg. Jetzt war er in der neuesten Episode aber im Rateteam und ich habe wieder keine Ahnung – ich tippe jedoch auf einen Musiker. Man merkt, dass er Übung im Singen hat. Beim Seegott habe ich weiterhin das Gefühl, dass ein Schwinger im Kostüm steckt.