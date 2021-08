Millionenverlust - Domino’s Pizza verkauft seine Schweizer Standorte für ein Handgeld

1 / 5 Domino’s verkauft seine Schweizer Filialen. AFP Im Jahr 2019 schrieb Domino’s in der Schweiz tiefrote Zahlen. Das Verlustgeschäft summierte sich auf sieben Millionen Franken. AFP Trotz Verkauf sind auf der Firmenhomepage diverse Stellen für Pizzakuriere ausgeschrieben. AFP

Das Logo ist weltbekannt. Die Optik der Pizzen auch. Sie kommen deftig daher, mit dickem Boden und einer Menge Käse. Also alles andere als die klassische italienische Pizza. Kein Wunder, denn die Firma hat ihren Hauptsitz und Ursprung in Amerika. Nun hat Domino’s Pizza aber alle seine 20 Filialen in der Schweiz verkauft. Wie Unterlagen zeigen, ging der Deal für einen verhältnismässigen kleinen Batzen über den Tisch. Rund 300’000 Franken kassierte Domino’s Pizza für den Verkauf aller Schweizer Standorte der Firma, wie der Blick schreibt.

Um das Ganze in Relation zu setzen: Erst vor Kurzem hat das Unternehmen noch eine Filiale in Basel renoviert und sich 120 neue Elektroroller angeschafft. Für ein Total von fast vier Millionen Franken. Die Vision der Firma, Dieci Pizza als Marktprimus abzulösen, scheiterte.

Anstatt neue Numero Uno im Schweizer Pizzamarkt zu werden, schreibt die Firma tiefrote Zahlen. 2019 gab es ein Minus von fast sieben Millionen Franken bei einem Umsatz von etwas mehr als 25 Millionen Franken. Obwohl Domino’s die Corona-Pandemie entgegenkam, da die Lieferdienste während der Lockdowns boomten, konnte man keine schwarzen Zahlen schreiben. Es entstand ein Loch von fast zwei Millionen Franken in der Firmenkasse, bei einem Umsatz von 28 Millionen Franken. Wie die Unia-Zeitung «Work» schrieb, musste das Unternehmen 15 Personen eine Entschädigung zahlen, weil es in der Westschweiz Mitarbeitern kurz nach dem ersten Lockdown kündigte.

In Grossbritannien boomt das Geschäft

Doch das ist nicht das Einzige, mit dem Domino’s für Aufsehen sorgte. Es gab einen schweizweiten Aufschrei, als bekannt wurde, dass ein Domino’s-Mitarbeiter minderjährige Jugendliche per SMS belästigte. Nach dem Bekanntwerden erhielt der Mitarbeiter die Kündigung. Wie weiter nun mit der amerikanischen Firma? Wie der Blick schreibt, wollte man bei der Zentrale in Glattbrugg ZH keine Angaben zur Käuferschaft machen. Der bisherige britische Besitzer versichert aber, dass die Filialen in der Schweiz weiterhin unter dem Namen Domino’s laufen.

Wie Zahlen aus Grossbritannien zeigen, boomt dort das Geschäft. Die über 1000 Domino’s Läden in Grossbritannien und Irland erzielen einen Jahresumsatz von fast zwei Milliarden Franken. Im ersten Halbjahr von 2021 hat die Firma einen Umsatz von über 80 Millionen Franken generieren können. Wie diverse Inserate auf der Firmenhomepage zeigen, sucht das Unternehmen mit Sitz in Ann Arbor, Michigan, diverse Kuriere und sogar noch eine HR-Spezialistin. Das Kapital Domino’s ist also noch nicht ganz vorbei in der Schweiz.