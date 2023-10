Domodossola: Passagiere stranden nachts am Bahnhof

1 / 3 Ein Ersatzbus, der Reisende von Domodossola (I) hätte wegbringen sollen, hatte nicht genug Kapazität. (Symbolbild) Imago/APress Rund 30 von 70 Wartenden mussten dort bleiben. Pexels Der Regionalzug ab Domodossola fuhr aufgrund von Unterhaltsarbeiten nicht. Google Street View

Darum gehts Reisende von Italien zurück in die Schweiz konnten am Bahnhof Domodossola nicht in einen Ersatzbus einsteigen.

Einige fuhren mit einem lokalen Taxi weiter, andere machten die Nacht in Italien durch.

Kurz nach Mitternacht traf dann ein Kleinbus eines Walliser Taxiunternehmens ein.

Am Samstagabend warteten rund 70 Personen am Bahnhof in Domodossola (I) am Busterminal auf ihre letzte ÖV-Verbindung nach Brig. Der Regionalzug ab Domodossola fuhr aufgrund von Unterhaltsarbeiten nicht. Dies berichtet der «Walliser Bote». Unglücklich: Der Ersatzbus nach Iselle (I), von wo es mit dem Regio weiter nach Brig ging, hatte nicht genug Platz für alle 70 Wartenden, rund 30 von ihnen mussten dort bleiben.

Einigen Personen gelang es, mit einem Taxi, das vor Ort war, nach Iselle zu fahren. Die verbleibenden Reisenden waren in einer unangenehmen Situation: Der Busfahrer, so der «Walliser Bote», habe sich nicht darum bemüht, Verstärkung anzufordern. Die SBB ist für den Regionalverkehr zwischen Italien und Oberwallis nicht zuständig; das Callcenter habe vergeblich versucht, Kontakt mit der BLS aufzunehmen. Die Schalter am Bahnhof seien bereits geschlossen gewesen.

Taxi-Firma aus Visp wird Retterin in der Not

Rettung brachte der Taxi-Service Z-Zerzuben aus Visp VS. Wie die Firma auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt, war ein Fahrer mit einem Mercedes Sprinter kurz nach Mitternacht vor Ort. Alle musste er gemäss «Walliser Bote» gar nicht mitnehmen – einige Jüngere hatten sich entschieden, die Nacht in Domodossola durchzumachen.

BLS klärt Rückerstattung ab

Die BLS klärt nun ab, ob sie die Kosten von 40 Franken pro Person, die die nächtliche Taxifahrt ins Wallis gekostet hat, übernehmen wird. Betroffene Kundinnen und Kunden seien gebeten, sich beim Kundendienst zu melden, sagt Mediensprecherin Helene Soltermann zum «Walliser Bote». Man werde dann abklären, ob eine Lösung gefunden werden könne.

«Eine solche Situation ist sehr ärgerlich für die Reisenden. Wir klären die Situation nun mit dem Busbetreiber, damit klar ist, wie die Buschauffeure künftig in einer solchen Situation handeln können», so Soltermann.

Schon in der Woche zuvor strandeten Passagiere

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich erst kürzlich. In der Nacht auf den 23. Oktober strandeten Passagiere und Passagierinnen der SBB am Bahnhof in Brig VS. Aufgrund mehrerer Verspätungen in Italien fuhr ab Brig kein ÖV mehr. Die SBB entschuldigte sich gegenüber 20 Minuten für den Vorfall. Sie habe keine Möglichkeit gehabt, die Passagiere und Passagierinnen noch angemessen unterzukriegen.

