«Skinny Joey» Merlino: Donald Trump mit Mafiaboss

«Skinny Joey» Merlino : Don trifft Don – Foto von Donald Trump mit einem Mafiaboss gibt zu reden

Donald Trump hat sich in seinem Golfclub in Florida mit «Skinny Joey» Merlino ablichten lassen. «Der Typ hatte keine Ahnung, wer ich bin», stellte der jetzt klar.

Ein Foto zeigt Donald Trump mit zwei Männern in Golfkleidern im «Trump International Golf Club West Palm Beach». Es soll Anfang Monat in Palm Beach, Florida, entstanden sein, landete später beim «Philadelphia Inquirer» und macht jetzt Schlagzeilen.

Denn Trump posiert darauf mit «Skinny Joey» Merlino (60), einem italienisch-amerikanischen Mafiaboss der amerikanischen Cosa Nostra in Philadelphia. Seit 1998 gilt Merlino als Oberhaupt der Bruno-Familie, um die es auch in Martin Scorseses Film «The Irishman» geht (siehe Box).

Mangel an «schützender politischer Infrastruktur»?

«Der Typ hatte keine Ahnung, wer ich bin»

Das stellte nun «Skinny Joey» Merlino offenbar selbst klar: «Der Typ hatte keine Ahnung, wer ich bin», sagte er in einem kurzen Telefoninterview. «Ich bin ein Golfer und es standen 100 Leute in der Schlange, die darauf warteten, Fotos zu machen.» Für ihn sei Trump nicht nur «der grösste Präsident, den wir je hatten», so Merlino. «Er macht mit jedem ein Foto. Er ist der netteste Mensch der Welt.»

«Das sind zufällig sehr nette Leute»

Donald Trump wird regelmässig mit einem Mafiaboss verglichen, weil er «gerne diejenigen bedroht, die nicht nach seiner Pfeife tanzen, und Verbindungen zum organisierten Verbrechen in New York hat», wie der britische «Guardian» schreibt.

Aus seinen Mafiaverbindungen machte Trump kein Geheimnis. Auf die Frage, ob er je Geschäfte mit dem organisierten Verbrechen gemacht habe, antwortete er 2013: «Wissen Sie, da ich in New York aufgewachsen bin und in New York Geschäfte gemacht habe, würde ich sagen, dass es auf dem Weg dorthin vielleicht eine dieser Personen gegeben hat. Aber im Allgemeinen halte ich mich von dieser Gruppe fern.»