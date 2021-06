Mörschwil SG - «Don vom wilden Holz» fasst flüchtenden Dieb

…. einen Dieb in einem Wald in Mörschwil SG.

Eine aufmerksame Anwohnerin meldete am Montagabend, dass ein Mann gerade ihr unverschlossenes Auto an der Bahnhofstrasse in Mörschwil SG durchsucht habe. Die Frau hat den Fremden angesprochen, dieser ist daraufhin geflüchtet. Die Polizei nahm mit Diensthund «Don vom wilden Holz» die Fahndung auf. Der zweijährige Polizeihund konnte schliesslich einen 39-jährigen Schweizer, versteckt in einem Wald, auffinden.