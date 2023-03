Donald Trump: Ex-Präsident wegen Fall Stormy Daniels angeklagt

Trump hat empört auf die Anklageerhebung gegen ihn in New York reagiert. «Das ist politische Verfolgung und Wahlbeeinflussung auf dem höchsten Niveau der Geschichte», hiess es am Donnerstagabend (Ortszeit) in einer schriftlichen Stellungnahme des Republikaners.

Trump befindet sich derzeit in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach in Florida, wie die «New York Times» schreibt. Dort verbringe er seine Tage mit Golf und Abendessen mit Bekannten und Freunden. Er sei in den letzten Tagen in guter Stimmung gewesen und habe nicht mit einer Anklage gerechnet, sagen Quellen gegenüber der «New York Times».