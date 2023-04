Ehemaliger US-Präsident : Donald Trump auf der Anklagebank – das erwartet ihn in Manhattan

Die Anklageerhebung durch ein Geschworenengericht gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump verursacht in New York und den ganzen USA hektischen Trubel. Ein Überblick.

Donald Trump, 45. Präsident der Vereinigten Staaten. REUTERS

Darum gehts Als erster US-Präsident der Geschichte ist der Republikaner Donald Trump angeklagt worden.

Am Dienstag soll er sich in New York der Justiz stellen.

Das Verfahren um eine Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin vor der Präsidentschaftswahl 2016 hat gewaltige politische Sprengkraft.

Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Nach der beispiellosen Anklage gegen Ex-US-Präsident Donald Trump will der 76-Jährige am Dienstag vor Gericht in New York erscheinen. Das kündigte Trump über sein Online-Netzwerk Truth Social an. «Am Dienstagmorgen werde ich, glaubt es oder nicht, ins Gerichtsgebäude gehen. Das ist nicht Amerika, wie es sein sollte!», schrieb er.

New York bereitet sich auf einen grossen Andrang und Demonstrationen vor. Erste Proteste, wie etwa von der radikalen Republikanerin und Trump-Anhängerin Marjorie Taylor, sind bereits angekündigt. REUTERS

Was passiert am Dienstag?

Bei ihrem ersten Erscheinen vor Gericht werden die Beschuldigten in der Regel festgenommen und ihre Fingerabdrücke genommen. Wenn eine Verhaftung des Angeklagten nicht erforderlich ist, werden Vereinbarungen über eine freiwillige Überstellung an die Strafverfolgungsbehörden getroffen. Die Staatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben bereits Kontakt zu Trumps Anwalt aufgenommen, um zu koordinieren, wie der Ex-Präsident sich stellt. Laut US-Medien soll dies am Dienstag um 14.15 Uhr (Ortszeit, 20.15 MESZ) erfolgen.

Staatsanwalt Alvin Bragg ermittelt in dem Fall, seit Donald Trump noch im Weissen Haus war. REUTERS

Was wird Trump vorgeworfen?

Die Staatsanwaltschaft Manhattan ermittelt im Fall «Das Volk des Staates New York gegen Donald J. Trump», seit dieser noch im Weissen Haus war. Es geht um seine mutmassliche Rolle bei Schweigegeldzahlungen und der Vertuschung einer alten Affäre mit dem Pornostar Stormy Daniels bei den Präsidentschaftswahlen 2016.

Eine Zahlung von 130’000 Dollar, die Trumps damaliger Anwalt Michael Cohen wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl an Daniels leistete, könnte im Konflikt mit Gesetzen zur Wahlkampffinanzierung stehen. Wie CNN berichtet, wird Trump in der Anklageschrift wegen Geschäftsbetrugs in mehr als 30 Punkten angeklagt. Allerdings ist die Anklageschrift unter Verschluss und wird im Detail wohl erst bekannt, wenn Richter Juan Merchan sie am Dienstag präsentieren wird.

«Niemand steht über dem Gesetz» – Trump-Kritiker sehen sich durch die Anklage bestätigt. REUTERS

Was droht Trump bei einer Verurteilung?

Das ist schwer zu sagen, wenn man die genaue Anklage noch nicht kennt. Aber je nachdem kann es von einer Ordnungswidrigkeit im Fall der Schweigegeldzahlungen bis hin zu Haftstrafen zwischen einem und vier Jahren gehen, sollte Trump ein absichtlicher Verstoss gegen die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung nachgewiesen werden können.

Die Anklage sei «Wahlbeeinflussung auf höchstem Niveau», sagt Donald Trump. REUTERS

Wie reagiert der 76-Jährige?

Die Anklageerhebung habe Trump unvorbereitet getroffen. Er sei davon ausgegangen, dass eine mögliche Anklage noch Wochen entfernt liege, berichten US-Medien unter Berufung auf Trumps Umfeld. Trump hat die Affäre mit Stormy Daniels und jedes Fehlverhalten stets bestritten.

Die Anklage ist ihm zufolge politisch motiviert und «Wahlbeeinflussung auf höchstem Niveau». Trumps Anhänger bezweifeln derweil lautstark, ob der ehemalige Präsident in Manhattan einen fairen Prozess erhalten wird angesichts der überwiegend demokratisch wählenden Bevölkerung des Stadtteils. Trumps Anwälte erwägen jedoch derzeit nicht, einen Wechsel des Verhandlungsortes zu beantragen, sie wollen erst die Anklageschrift sehen.

«Die Anklage nützt und schadet Trump politisch»: So lege er in den Umfragen gegenüber parteiinternen Rivalen zu, verliere aber bei der demokratischen und unabhängigen Wählerschaft. REUTERS

Was bedeutet das für Trump 2024?

Trump befindet sich vor seiner dritten Kandidatur für das Weisse Haus. Die Anklage bringt den Präsidentschaftswahlkampf 2024 in eine neue Phase, zumal Trump trotz aller strafrechtlichen Vorwürfe antreten will. Die Reihen der Republikaner erscheinen geschlossen hinter ihrem Frontrunner und beschuldigen im Kongress und auf Twitter die Staatsanwaltschaft einer politischen Hexenjagd. «Die Anklage nützt und schadet Trump politisch», sagt Politologe Thomas Jäger. So lege er in den Umfragen gegenüber seinen parteiinternen Rivalen zu, verliere aber bei der demokratischen und unabhängigen Wählerschaft.