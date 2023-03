Truth Social: Donald Trump droht mit «Tod und Zerstörung»

Der New Yorker Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg leitet die Ermittlungen gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an den Pornostar Stormy Daniels. Sehr zum Ärger von Trump, der schon seit Tagen mit Mitteilungen auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social für Aufsehen sorgt. Insbesondere gegen Bragg richten sich Trumps Hass-Botschaften. «Er muss sofort entfernt werden», schreibt Trump in einem Post, wie der Journalist Keith Olbermann twittert.

Mit Blick auf die Ermittlungen und eine mögliche baldige Anklage warnte Trump zudem vor «Tod und Zerstörung». In einem anderen Post, den Trump von der weit rechts gerichteten Plattform «National File» teilte, war er in einer Fotomontage mit einem Baseballschläger neben Bragg zu sehen.

Unterdessen ist US-Medienberichten zufolge bei der New Yorker Bezirksstaatsanwaltschaft ein Päckchen mit einer verdächtigen weissen Substanz eingegangen. Das Päckchen sei im Briefzentrum des Gebäudes abgegeben worden, in dem auch Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg sein Büro hat, berichtete der Sender Fox News am Freitag unter Berufung auf die Polizei. Der Inhalt der Sendung sei jedoch harmlos, hiess es. Auf einer in einem Kuvert mitgelieferten Karte habe jedoch gestanden: «Alvin – ich werde Dich töten», hiess es unter Berufung auf eine Polizeiquelle.