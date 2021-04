Treffen der Republikaner : Donald Trump bezeichnet Mitch McConnell als «dumm»

Spender und Spitzenpolitiker der Republikaner trafen sich in Donald Trumps Luxusresort Mar-a-Lago in Florida, wo der Ex-Präsident zu persönlichen Attacken gegen Parteikollegen ausholte.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen mit Spendern und Spitzenpolitikern der Republikaner den mächtigen Anführer seiner Partei im Senat, Mitch McConnell, beleidigt. Wie US-Medien am Sonntag berichteten, sagte Trump am Samstag vor Vertretern der Parteispitze in seinem Luxusresort Mar-a-Lago in Florida, McConnell sei «dumm» und ein «eiskalter Verlierer».