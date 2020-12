«Onkel Rob Trump forderte dazu auf»

Einer, der Donald Trumps angeblichem Bruder auf Twitter folgte und auf Josh Halls Spendenaufruf hin 100 Dollar überwies, ist Josiah Bruns aus Goffstown, New Hampshire. Er habe gezahlt, weil «Onkel Rob Trump dazu aufgefordert hat», sagt er «New York Times». Er sei von einer QAnon-Gruppierung auf das Profil von «Robert Trump» aufmerksam gemacht worden. Dort werde einem beigebracht, dass «wir alles recherchieren und infrage stellen müssen». Er habe auch das «Robert Trump»-Profil unter die Lupe genommen und sei sich «vielleicht zu 65 Prozent sicher, dass es ein echtes Profil ist», so Bruns. Als die Zeitung den Mann aufklärte, dass er aber doch auf ein Fake-Profil hereingefallen war, reute diesen das Geld nicht. In Zukunft, sagte er, werde er noch stärker auf die Recherchetechniken setzen, die er bei der QAnon-Gemeinschaft erlerne, «um herauszufinden, was im Internet wahr ist und was nicht.»