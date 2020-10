«Twitter-Chef Dorsey demolierte alle Computer» : Donald Trump fällt auf Satire herein

In einem Bericht des Satiremagazins «Babylon Bee» heisst es, Twitter-Chef Jack Dorsey habe seine Server mit einem Vorschlaghammer demoliert. Donald Trump hielt das offenbar für wahr. Jedenfalls teilte er den Artikel im Netz.

«Wow, das gab es noch nie in der Geschichte», kommentierte Trump in einem Tweet (siehe Bildstrecke). «Lenkt mehr Aufmerksamkeit auf den schläfrigen Joe und Big T.» Mit «Big T» meinte er nicht sich selbst, sondern «Big Tech», die grossen Technologie-Konzerne, denen Trump und andere Republikaner vorwerfen, konservative Ansichten zu zensieren.

«Der Twitter-Chef Jack Dorsey begann, Computer zu demolieren»

Trump verlinkte in seinem Tweet den Bericht der Satire-Website «Babylon Bee» , der den kurzzeitigen Twitter-Ausfall behandelt. Dort hiess es unter anderem, Twitter-Chef Jack Dorsey «rannte die Treppe runter und begann, so viele Computer zu demolieren, wie er nur konnte. Da der Vorschlaghammer so schwer war, bat er andere um Hilfe. Aber keiner der Programmierer konnte den Hammer heben. Schliesslich gelang es ihnen, einen Roboter zu programmieren, der den Vorschlaghammer heben und alle Server zerstören konnte.»

Die Satire knüpfte an Ereignisse vom Mittwoch an: Twitter blockierte Links zu einem Artikel der «New York Post», in dem es um ein angebliches E-Mail von Bidens Sohn Hunter ging («Ein Hack and Leak?» Hier zum nachlesen). Der Onlinedienst begründete die Sperrung des Artikels damit, dass darin auch Dokumente mit persönlichen Daten wie E-Mail-Adressen abgebildet waren.