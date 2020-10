Kurz vor US-Wahlen : Donald Trump fordert Justizminister zu Ermittlungen gegen Joe Biden auf

Donald Trump verschärft die Rhetorik gegen seinen Herausforderer Joe Biden. Der US-Präsident fordert jetzt von Justizminister William Barr eine Untersuchung wegen angeblicher Korruption.

Donald Trump legt nach

Die «New York Post» brachte in den vergangenen Tagen in mehreren Artikeln Joe Biden mit früheren Geschäften seines Sohnes Hunter in der Ukraine und in China in Verbindung. Das Blatt veröffentlichte E-Mails, die belegen sollten, dass Hunter Biden damals versucht habe, Profit aus dem Amt seines Vaters als Vizepräsident unter Barack Obama zu schlagen.