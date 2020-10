Ex-Präsident Barack Obama : «Donald Trump hat Kampf gegen Corona vermasselt»

Der frühere US-Präsident Barack Obama ist für Joe Biden in Florida aufgetreten – und hat dabei mit Kritik am jetzigen Präsidenten nicht zurückgehalten.

Eine Woche vor der US-Wahl hat Ex-Präsident Barack Obama seinem Nachfolger Donald Trump im Kampf gegen die Corona-Pandemie erneut Versagen vorgeworfen. «Er hat es vermasselt», sagte der Demokrat am Dienstag bei einem Wahlkampfauftritt in der Stadt Orlando im umkämpften US-Bundesstaat Florida. «Wir sind das grösste, wohlhabendste, mächtigste Land der Welt und wir können das irgendwie nicht in den Griff bekommen, weil unsere Regierung ihren Job nicht gemacht hat», sagte Obama. Effektiveres Handeln der Regierung hätte Tausende Menschenleben retten können, sagte er.