Vergewaltigungsklage gegen Donald Trump eingereicht

Autorin reicht Klage ein : «Donald Trump hat mich in einer Umkleidekabine vergewaltigt»

Autorin E. Jean Carroll wirft dem Ex-US-Präsidenten vor, sie in den 90er-Jahren in einer Umkleidekabine vergewaltigt zu haben. Ein neues Gesetz macht eine Klage nun möglich.

Minuten nach Inkrafttreten eines Gesetzes zur verbesserten Ahndung sexueller Gewalt hat die Autorin E. Jean Carroll erneut Klage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump eingereicht. Die langjährige Kolumnistin des Magazins «Elle» wirft Trump vor, sie in den 1990er-Jahren in einem Luxuskaufhaus im New Yorker Stadtteil Manhattan in einer Umkleidekabine vergewaltigt zu haben.



Das Gesetz auf Staatsebene erlaubt Opfern sexueller Gewalt, auch noch Jahrzehnte nach der Tat Klage wegen sexueller Übergriffe einzureichen.