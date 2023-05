Donald Trump wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt

Im Zivilprozess gegen Donald Trump haben die Geschworenen am Dienstag den Vergewaltigungsvorwurf der Autorin E. Jean Carroll zurückgewiesen. Sie befanden ihn gleichzeitig für haftbar wegen Körperverletzung. Die Jury sprach der Klägerin mindestens zwei Millionen Dollar zu. Die Geschworenen befanden, dass Trump fast drei Millionen Dollar Schadenersatz an Carroll zahlen muss, weil sie ihre Verleumdungsklage gegen ihn erfolgreich bewiesen hat. Die Geschworenen befanden ausserdem, dass Trump rund zwei Millionen Dollar Schadenersatz für ihre Klage wegen Körperverletzung zahlen sollte.

Ex-Präsident blieb dem Prozess fern

Die 79-Jährige hatte Trump vorgeworfen, sie 1996 in einer Umkleidekabine eines Luxuskaufhauses in New York vergewaltigt zu haben. Trump, der während des Prozesses nicht im Gerichtssaal erschien, hat öffentlich und in einer eidesstattlichen Erklärung betont, Carroll habe die Anschuldigungen erfunden, um den Verkauf ihrer Memoiren von 2019 anzukurbeln. Die Verteidigung Carrolls hatte versucht, ihre Vorwürfe mit mehreren Zeuginnen zu untermauern. Zwei Frauen berichteten, dass die Autorin sie kurz nach dem Vorfall angerufen und von der Tat erzählt hatte. Zwei weitere Frauen schilderten der Jury davon, dass Trump sie in ähnliche Situationen gebracht habe und übergriffig geworden sei.

Trump bezeichnet Urteil als «Schande»

Offenbar plant Donald Trump, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. «Er ist bereit, weiterzumachen. Er wird mit einer Berufung dagegen ankämpfen», sagte Anwalt Joseph Tacopina vor dem Gerichtsgebäude über seinen Mandanten. Er begrüsse, dass die Zivilklage wegen Vergewaltigung abgewiesen wurde, so Tacopina weiter. Das Urteil sei aber inkonsistent – auch das Gericht sei voreingenommen gewesen.



Diverse Frauen haben Trump in der Vergangenheit sexuelle Belästigung vorgeworfen, was dieser stets zurückwies. Während seines Präsidentschaftswahlkampfes 2016 war ausserdem eine alte Tonaufnahme publik geworden, in der sich Trump anzüglich und herabwürdigend über Frauen äusserte – und darüber, dass man als Star Frauen auch an ihren Genitalien anfassen könne, wenn man es wolle.