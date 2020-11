1 / 4 Das Innenministerium des Bundesstaates sprach letzten Freitag von bislang 9 Millionen Wählern, 2016 waren dort 8,9 Millionen. REUTERS Zwar ist Texas damit nach Hawaii der zweite Bundesstaat, in dem die Beteiligung von 2016 schon übertroffen wurde. REUTERS Der mit 29 Millionen Einwohnern zweitgrösste Staat stellt jedoch 38 Wahlleute und ist damit für den Amtsinhaber Donald Trump wie seinen Herausforderer Joe Biden von grosser Bedeutung. Der Sieger muss landesweit insgesamt mindestens 270 Wahlleute auf sich vereinigen. Umfragen zufolge … REUTERS

Darum gehts In wenigen Tagen wird der neue Präsident der USA gewählt.

Rund 80’000 Auslandschweizer leben in den USA.

Drei Schweizer berichten aus Texas, Kalifornien und Arizona, wie sie den Wahlkampf erleben.

Das Land ist gespalten, so der Tenor.

Sie erzählen von teils skurrilen Zügen, die der Wahlkampf angenommen hat.

Claudia Goetz, Texas: «Vieles, was Trump sagte, habe ich schöngeredet»

Claudia Goetz (41) lebt seit mehr als sieben Jahren in Texas. Auszuwandern war immer ein grosser Traum der gebürtigen Thurgau e rin. Geklappt hat es dank eines Jobangebots, das ihr damaliger Mann in Dallas erhielt. Goetz ist mittlerweile in zweiter Ehe mit einem Amerikaner verheiratet und arbeitet in einer Anwaltskanzlei. Seit drei Wochen ist sie US-amerikanische Staatsbürgerin. Zum Wählen hats aber nicht ganz gereicht: Die Frist, um sich als Wählerin zu registrieren , ist verstrichen – f ünf Tage bevor sie ihren amerikanischen Pass erh alten hat.

Frau Goetz, vor vier Jahren waren Sie noch eine Trump-Befürworterin, heute schütteln Sie darüber den Kopf. Was hat geändert? Ich bin tendenziell eher konservativ eingestellt, war es auch in der Schweiz schon. Vor vier Jahren war für mich daher klar, dass ich mich mit den Republikaner n identifizieren kann und darum auch Trump unterstütze. Viele Dinge, die er gesagt oder gemacht hat, habe ich schöngeredet oder heruntergespielt. Oft sagte ich mir, das hat er sicher nicht so gemeint oder das haben die Medien jetzt einfach behauptet.

Wann hat sich das geändert? Ich bin ein grosser Tierfreund. Dass Trump die Wildtierjagd unterstützt und sogar gefördert hat, hat mir dann die Augen geöffnet. Ich sah ihn zunehmend in einem anderen Licht , und meine Einstellung ihm gegenüber änderte sich. Ich fing an, verschiedene Medien zu lesen und sein Verhalten nicht mehr zu entschuldigen.

«Ich fing an, verschiedene Medien zu lesen.»

Wie nehmen Sie den aktuellen Wahlkampf war? Das Land ist zweigeteilt. Aufgrund des 2 -Parteien-Systems war schon immer sehr vieles nur s chwar z oder w eiss in Amerika. Doch dieses Jahr sind die Fronten besonders verhärtet. Ist man für Biden, so sehen eine n die Republikaner als Sozialist, fast als Kommunist. Wählt man für Trump, ist man in den Augen vieler Demokraten ein Rassist.

Wer gewinnt die Wahlen?

I ch denke, Joe Biden. Unzählige Republikaner wählen i hn , weil Trump nicht wählbar ist. Aber ich glaube , gerade in republikanischen Staaten wie Texas würden Republikaner das nicht zugeben.

«Man stiehlt sich gegenseitig die Wahlschilder aus den Gärten.»

Wie ist die aktuelle Stimmung in Texas? Der Wahlkampf ist omnipräsent und nimmt teils groteske Züge an. Man stiehlt sich gegenseitig die Wahlschilder aus den Gärten. Die Leute in meiner Nachbarschaft haben alle Kameras und jagen die Diebe. Oder es werden Nägel auf die Schilder geschlagen, damit sie niema n d abnehmen und stehlen kann .

Was passiert nach den Wahlen? Ab dem Januar 2021 sehe ich Hoffnung, dass dieses Land aus der Corona-Krise herausgeführt und man sich wieder an der Wissenschaft orientieren wird. Ich hoffe, dass etwas mehr Ruhe einkehren wird, denn im Moment scheint das Land führungslos.

Monika Ryser, Kalifornien: «Positives kommt mir nicht in den Sinn»

Die Aargauerin Monika Ryser (50) wohnt in Kalifornien. Sie und ihr Mann wollten mit ihrem damals einjährigen Sohn für ein, zwei Jahre in Amerika bleiben. Das war vor 20 Jahren. Die mittlerweile vierköpfige Familie lebt i n Silicon Valley , Kalifornien . Ryser arbeitet in einer kleinen Flugschule als Buchhalterin und ist mittlerweile US-Staatsbürgerin. Bereits vor vier Jahren stimmte Ryser für die Demokraten. Ihre Stimme für Joe Biden hat sie bereits abgegeben.

Frau Ryser, was ist heute anders als bei der ersten Wahl von Donald Trump 2016? Es sind turbulente Zeiten . Aber a lle hier sind sehr motiviert. Vielen Leuten wurde in den letzten vier Jahren klar, wie viel Einfluss die Politik auf ihr alltägliches Leben hat. Leute, die vor vier Jahren noch nicht wählen gingen, setzen sich jetzt stark dafür ein. Als ich mein Wahlcouvert eingeworfen habe, sind mir bereits sehr viele Leute aufgefallen. Ich habe das Gefühl, weit mehr als vor vier Jahren.

In Kalifornien, wo Sie zu Hause sind, dominieren traditionell die Demokraten. Macht das die politische Situation einfacher? Nein, es sind beide Seiten sehr extrem, ob links oder rechts. Es gibt keine Mitte. Ich selbst hätte mich nicht als extrem liberal bezeichnet, Biden war eigentlich nicht mein Favorit. Aber da er eher moderat ist, hoffe ich, dass er für ganz Amerika reden kann und die Bevölkerung so zusammenbringt. Trump hat nie für die ganze Bevölkerung gesprochen, sondern immer gegen eine bestimmte Gruppe.

«Es gibt keine Mitte.»

Was hat Trump in den vier Jahren erreicht? Positives kommt mir eigentlich nicht in den Sinn.

Wo sehen Sie Negatives? Trump hat in seiner Amtszeit viel es abgeschafft, was wichtig ist. Ich spreche hier von kleinen Dingen, gewisse n Regulationen, die es nicht mehr gibt. Zum Beispiel im Umweltschutz, im Gesundheitswesen oder im Schulsystem. Kleine Dinge, die langfristig zu einem Problem werden können.

Wer gewinnt die Wahl? Ich darf nicht anders denken, als das s Biden gewinnt. Alles andere wäre eine Katastrophe. Und hoffentlich gibt es einen klaren Entscheid, dass Diskussionen um einen allfälligen Wahlbetrug gar keine Chance haben.

«Ich hoffe, dass Joe Biden ein fähiges Team zusammenstellt.»

Wie geht es nach der Wahl weiter? Meine Hoffnung ist, dass Biden ein fähiges Team zusammenstellt, das einen Plan hat. Trump hat keine Pläne, er will einfach alles abschaffen. Zum Beispiel Obamacare. Klar, es war kein ideales System. Aber es war besser , als es d avor gewesen war, darauf könnte man aufbauen.

Haben Sie sich überlegt, bei einem Sieg von Trump zurück in die Schweiz zu kehren? Nein, unsere Heimat ist hier. Und im liberalen Kalifornien merkt man nicht allzu viel. Aber ja, wir haben Freunde, die zurück in die Schweiz zogen. W ie sagt man so schön: Auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner.

Kurt Schittli, Arizona: «Donald Trump ist bauernschlau»

Kurt Schittli (65) wuchs in einem Dorf im Berner See land auf. Der Liebe wegen wanderte er 1999 in die USA aus. Doch geblieben sei er wegen der Liebe zu Arizona. Heute wohnt er mit seiner Partnerin in der Millionenstadt Phoenix und arbeitet als Maler. Da Schittli keinen US-Pass hat, darf er nicht wählen. Könnte er, würde er di e Libertarian Party wählen, eine der grösseren «Drittparteien» der USA.

Herr Schittli, wieso wählen Leute Trump? Gerade Auslandschweizer sagen oft: Donald Trump ist bauernschlau. Er stellt sich vielleicht dumm, aber hintenrum ist er knallhart. Und viele bewundern, dass er gegen die Grossen, wie China, aufgebehrt.

Wie nehmen Sie den Wahlkampf wahr? In den USA wird mit harten Bandagen gekämpft. Sie greifen einander viel stärker an als Politiker in anderen Ländern. Die « Arena » in der Schweiz ist Kinderkram dagegen. Das politische Klima ist ganz anders. Aber das war früher auch schon so.

«Bei einigen höre ich nur zu, bei anderen kann ich auch mal etwas sagen.»

Also ist diese Wahl wie immer? Nein, die Fronten sind verhärteter. Vor kurzem traf ich eine Auslandschweizerin, um die 80 -jährig . Sie war ihr Leben lang Fl ugbegleiterin, hatte die halbe Welt gesehen. Ich ging davon aus, dass sie liberal war. Doch sie sagte zu mir: « Wenn Biden gewinnt, gehe ich zurück in die Schweiz .»

Wie gehen Sie mit solchen Aussagen um? Ich höre zu, wenn ich jemanden treffe, der Trump unterstützt. Bei einigen höre ich nur zu, bei anderen kann ich auch mal etwas sagen. Meine Partnerin war vor kurzem bei jemandem zu Hause, der eine lebensgrosse Trump-Statue im Wohnzimmer hatte. Da sagt man wohl am besten nichts. Aber ja, das Land ist sehr gespalten, man merkt den Unterschied von vor vier Jahren. Aber auch davor war Amerika nicht vereint.

Sondern? Das Problem ist das 2 -Parteien-System. Es gab auch früher Familien, die nicht mehr miteinander sprachen, weil eine Seite die Demokraten unterstützen und die andere die Republikaner.

«Hier in Arizona war es immer relativ egal, wer Präsident war.»

Wie geht der Wahlkampf aus? Ganz ehrlich, ich weiss es nicht. Das Schlimmste wäre ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen. Das könnte auf beiden Seiten zu einer Rebellion führen. Aber nicht hier in Arizona.

Wieso nicht? Hier in Arizona merkt man nicht viel davon, wer Präsident ist. Uns hat noch nie jemand geholfen. Ob bei der Grenze oder bei Waldbränden – es war immer r e lativ e gal, wer Präsident war.