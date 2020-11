In 230-jähriger Geschichte : Donald Trump ist erst der 10. Präsident, der abgewählt wird

Donald Trump unterliegt in der Präsidentschaftswahl in den USA Joe Biden. Der Republikaner gehört damit zu den wenigen Präsidenten, die nach nur einer Amtszeit aus dem Weissen Haus gewählt werden.

In den USA ist es selten, dass ein Präsident nach nur einer Amtszeit aus dem Weissen Haus gewählt wird. In der rund 230-jährigen Geschichte des Landes haben von den am Ende ihrer ersten Amtszeit erneut antretenden Kandidaten nur neun nicht noch einmal gewonnen. Donald Trump wäre der zehnte in dieser Reihe – und erst der vierte seit dem Zweiten Weltkrieg.