Donald Trump Junior verwechselt seinen Vater mit Ron DeSantis

Donald Trump Junnior attaktiert seinen Vater: «Trump hat das Charisma eines Leichenbestatters». Rumble/DonaldJTrumpJr

Darum gehts Donald Trump Junior wollte eigentlich Ron DeSantis beleidigen.

Aber er beschimpfte in einer Onlinesendung seinen Vater.

Ron DeSantis ist innerhalb der republikanischen Partei der gefährlichste Konkurrent für Trump.

In einer Onlinesendung auf dem Portal Rumble wollte der Sohn des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gegen Ron DeSantis wettern. Doch Trump Junior griff mit markigen Worten seinen Vater an: «Trump hat das Charisma eines Leichenbestatters und die Energie, die Jeb Bush wie einen Olympioniken aussehen lässt», wetterte er. Und er trat nach: «Die Politik einer Hauptstadts-Sumpfratte. Denn wir haben

die Kehrtwenden gesehen.»



Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, ist im Moment innerhalb der republikanischen Partei der gefährlichste Konkurrent für Donald Trump. Wie Trump kandidiert DeSantis für die Präsidentschaftswahl 2024 in den USA.

Je nach Umfrage wollen 20 Prozent der republikanischen Wähler Ron DeSantis als Präsidentschaftskandidaten sehen. Noch führt Trump mit 60 Prozent deutlich. Da die Vorwahlen aber erst in acht Monaten beginnen, kann sich noch einiges für die beiden aussichtsreichsten Kandidaten ändern.



Ron DeSantis sammelt fleissig Spenden

Der Gouverneur von Florida kündigte am Donnerstag seine erste grosse Wahlkampfreise an, die ihn kommende Woche durch drei US-Bundesstaaten führen soll. Geplant sind mindestens ein Dutzend Stopps von Dienstag bis Freitag in Iowa, New Hampshire und South Carolina.

Zweiflern innerhalb der republikanischen Partei, die der Kampagne keinen langen Atem zutrauen, legte das Wahlkampfteam des 44-Jährigen ein schwer zu leugnendes Gegenargument vor: In den ersten 24 Stunden seit Bekanntgabe der Kandidatur des Gouverneurs seien Spenden in Höhe von 8,2 Millionen Dollar eingesammelt worden – weit mehr als das, was Amtsinhaber Joe Biden im gleichen Zeitraum verbucht hatte.

(Mit Material von DPA)