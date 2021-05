«From the Desk of Donald J. Trump» - Donald Trump kehrt mit eigenem Blog zurück

Am Mittwoch wird entschieden, ob Trump bei Facebook und Twitter weiterhin gesperrt bleibt.

«From the Desk of Donald J. Trump» – so die Überschrift von Donald Trumps neuem Blog. Nachdem der Republikaner gegen Demokrat Joe Biden den US-Wahlkampf verlor und auf Twitter sowie Facebook gesperrt worden war, hat er nun seine eigene Plattform lanciert.