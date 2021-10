«Er hat so viele Fehler gemacht» : Donald Trump lästert über verstorbenen Colin Powell

Statt lobender Worte gabs Häme und Kritik: Donald Trump hat den verstorbenen Ex-Aussenminister Colin Powell auf seine eigene Art «gewürdigt».

Ex-Präsident Donald Trump hält offenbar wenig vom Sprichwort «de mortuis nil nisi bene», zu Deutsch: Über Tote soll man nicht schlecht reden». Nach dem Tod des früheren Aussenministers Colin Powell (84) tat er der Welt seine Meinung über den Architekten des Golfkriegs in einer Erklärung kund. «Es ist wundervoll, zu sehen, wie die Fake-News-Medien den Mann, der im Irak grosse Fehler machte und von den nun so berühmten Massenvernichtungswaffen sprach, im Tod so gut behandeln», liess Trump verlauten. «Hoffentlich tun sie das mit mir eines Tages auch».

Und weiter: «Er war ein klassischer RINO, wenn überhaupt das, der immer der erste war, andere Republikaner zu attackieren. Er hat eine Menge Fehler gemacht, aber hin oder her: Möge er in Frieden ruhen.» Unter RINO (Republican in name only) verstehen parteiinterne Hardliner Republikaner, die sich bei wichtigen Fragen nicht hinter die Parteilinie stellen. Trumps harsche Worte dürften ihren Ursprung in der Tatsache haben, dass Powell wiederholt schwere Kritik an ihm geübt und sogar den demokratischen Gegenspieler Joe Biden zur Wahl empfohlen hatte.