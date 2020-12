Neues Video : Donald Trump liefert 46 Minuten unbelegte Betrugsvorwürfe

US-Präsident Donald Trump hat sich erneut zur seiner Meinung nach manipulierten US-Präsidentschaftswahl geäussert. Von der «vielleicht wichtigsten Rede, die ich je gehalten habe» sprach er in einem Video.

Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat in einem 46-minütigen Video aus dem Weissen Haus seine unbelegten Vorwürfe über Wahlbetrug erneuert. Trump machte am Mittwochabend in einer ganzen Reihe von Anschuldigungen gegen seine politischen Gegner deutlich, dass er sich nicht mit seiner Niederlage gegen den Demokraten Joe Biden abfinden will – und dass er sich weiterhin als Sieger der Wahl sieht. «Die Demokraten hatten diese Wahl von Anfang an manipuliert», sagte Trump. US-Justizminister William Barr hatte am Dienstag gesagt, dass es keine Beweise für Betrug in einem Masse gebe, das den Ausgang der Wahl ändern würde.