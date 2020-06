Donald Trump mobbt am Telefon Merkel, Macron und Co.

Kommentar erfassen

Schauen Sie sich Herr Trump und und sie sehen was los ist Das beste wäre, er würde nicht mehr gewählt. Die Frage ist, was wären die Alternativen?

AMON 30.06.2020, 09:33

Die USA wird sich mit Russland und Italien zusammen tun. Deutschland mit China. Die Chinesen haben eh schon halb Europa aufgekauft. Der Euro zerfällt innert 12 Monaten und wenig später das Bargeld. Das Brot kommt uns teuer zu stehen. Es steht in fast allen Ländern der Erde schwierige Zeiten bevor. Und dann kommt das Ende. So steht es in der Prophezeiung. Vor wenigen Monate glaubte niemand das ein Virus die Welt zum Stillstand bringt. Schon jetzt verlieren viele ihre Jobs.