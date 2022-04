Ex-Präsident der USA : Donald Trump muss täglich 10’000 Dollar Busse bezahlen, bis er Gericht folgt

Das Gesetz gilt auch für ihn: Weil sich Donald Trump weigert, vom Gericht verlangte Dokumente einzureichen, wird er zur Kasse gebeten: 70’000 Dollar Busse pro Woche.

In einem zähen Rechtsstreit in New York ist der frühere US-Präsident Donald Trump wegen der Verweigerung von Informationen mit einer Geldstrafe belegt worden. Ein Richter belangte Trump am Montag wegen Missachtung des Gerichts und entschied, dass der Republikaner 10’000 Dollar (rund 9330 Franken) für jeden Tag zahlen muss, an dem er angeforderte Unterlagen nicht vorlegt. Das teilte das Büro der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James mit, die die Strafe beantragt hatte. Hintergrund sind zivilrechtliche Ermittlungen der demokratischen Generalstaatsanwältin gegen Trumps Firmenimperium wegen möglicherweise betrügerischer Geschäftspraktiken.