Ivana Trump : Donald Trump nimmt Abschied von verstorbener erster Ehefrau

Nachdem letzte Woche die erste Ehefrau von Donald Trump bei einem Unfall tödlich verunfallt war, fand am Mittwoch in New York der Trauergottesdienst statt.

1 / 5 Donald und Melania Trump vor der New Yorker Kirche St. Vincent Ferrer. AFP Am Mittwoch fand dort der Trauergottesdienst von Ivana Trump der ersten Frau Donald Trumps statt. AFP Trump soll die Kirche durch einen Seiteneingang betreten haben. AFP

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat bei einem Trauergottesdienst Abschied von seiner verstorbenen ersten Ehefrau Ivana genommen. Begleitet wurde der 76-Jährige bei der Zeremonie in der New Yorker Kirche St. Vincent Ferrer am Mittwoch von seiner Ehefrau Melania und seinen drei ältesten Kindern Donald Jr., Ivanka und Eric, deren Mutter Ivana war. Der Ex-Präsident betrat die stark gesicherte Kirche durch einen Seiteneingang, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Eric Trump würdigte seine am vergangenen Donnerstag im Alter von 73 Jahren verstorbene Mutter bei dem Gottesdienst nach Angaben der «New York Post» als «Verkörperung des amerikanischen Traums» und als «Naturgewalt». Ivanka Trump bezeichnete ihre Mutter demnach als «Wegbereiterin».

Womöglich eine Treppe hinuntergestürzt

Die in der früheren Tschechoslowakei geborene Ivana Trump war am vergangenen Donnerstag in ihrer Wohnung in Manhattan gestorben. Sie hatte nach Angaben der Gerichtsmedizin «durch einen Aufprall Verletzungen am Oberkörper» erlitten. Medienberichten zufolge war sie womöglich eine Treppe heruntergestürzt.

Das frühere Model hatte den Immobilienunternehmer Trump 1977 geheiratet. Im selben Jahr brachte sie ihr erstes Kind Donald Jr. zur Welt, 1981 folgte Ivanka, 1984 Eric. Während ihrer Ehe mit Trump hatte Ivana auch leitende Positionen in dessen Konzern inne. In den 80er-Jahren zählten Donald und Ivana Trump zu New Yorks schillerndsten Promi-Paaren.

Anfang der 90er-Jahre liess sich Ivana von dem Immobilienunternehmer scheiden, nachdem eine Affäre Trumps mit der Schauspielerin Marla Maples publik geworden war. Als Abfindung soll Ivana 20 Millionen Dollar bekommen haben. Sie baute sich mit dem Entwerfen von Kleidung, Schmuck und Beauty-Produkten aber auch eine eigene Existenz auf und schrieb mehrere Bücher.