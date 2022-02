Pikante Enthüllungen – Donald Trump soll WCs mit Dokumenten verstopft haben

Ein neues Buch erschüttert die US-Politszene. Darin enthüllt die Journalistin Maggie Habermann, dass unter Angestellten des Weissen Hauses Gerüchte die Runde machten, wonach Donald Trump während seiner Amtszeit Dokumente zerstörte, indem er sie die Toilette hinunterspülte. Auch mit dem nordkoreanischen Diktator, Kim Jong-un (38) , den Trump mehrmals persönlich traf, soll er noch in Kontakt stehen. Das US Politik-Portal Axios hat Passagen des Buches mit dem Titel «Confidence Man», das Ende dieses Jahres erscheinen soll, vorab gelesen.

Dokumente könnten Details zum Sturm aufs Kapitol beinhalten

Am Montag waren bereits 15 Kisten mit Dokumenten aus Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida in der Hauptstadt Washington angekommen. Besonders interessiert sind die Behörden an Dokumenten, die den Ablauf des 6. Januars 2021 dokumentieren, an dem Trump-Anhänger das Capitol in Washington stürmten. Gemäss US-Medienberichten droht Trump wegen der zurückgehaltenen Dokumente ein Amtsverfahren.