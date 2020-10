US-Wahlkampf : Donald Trump stellt sich Fragen der Wähler – zur selben Zeit wie Biden

Nach negativen Corona-Tests ist US-Präsident zurück auf Wahlkampftour. Doch eine Debatte mit seinem Kontrahenten will er weiterhin nicht. Stattdessen bestreitet er eine TV-Fragestunde zur selben Zeit wie Joe Biden.

Der 74-Jährige sagte wie schon am Wochenende, er sei nun immun. «Ich werde jeden in diesem Publikum küssen. Ich werde die Kerle und die schönen Frauen küssen (...). Ich werde euch einfach allen einen dicken, fetten Kuss geben.»

US-Präsident Donald Trump und Herausforderer Joe Biden werden statt ihrer zweiten TV-Debatte mit konkurrierenden Fragestunden gegeneinander antreten. Der Fernsehsender NBC kündigte eine Zusammenkunft von Trump mit Wählern am Donnerstagabend um 20 Uhr Ortszeit (2 Uhr MESZ am Freitag) in Miami an. Exakt für diese Zeit ist bereits seit vergangener Woche eine ähnliche Veranstaltung Bidens in Philadelphia vereinbart, die beim Sender ABC übertragen wird.