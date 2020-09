Verfügbarkeit : Donald Trump stiftet Verwirrung bei Corona-Impfstoff

US-Präsident Donald Trump widerspricht seiner eigenen Gesundheitsbehörde, was die Verfügbarkeit eines Coronavirus-Impfstoffes anbelangt.

US-Präsident Donald Trump hat in einem ungewöhnlichen Vorstoss den Amerikanern viel schneller eine breite Verfügbarkeit von Coronavirus-Impfstoffen versprochen als seine eigene Gesundheitsbehörde. Auf die Frage, wann jeder in den USA Zugang zu einer Impfung bekommen könne, sagte Trump am Mittwoch: «Ich denke, das wird sehr bald sein.» Einer seiner medizinischen Berater, der Radiologe Scott Atlas, stellte 700 Millionen verfügbare Impfstoff-Dosen bis Ende März in Aussicht.