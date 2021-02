«Ihr habt nichts für mich getan!» : Donald Trump tritt aus Schauspielergewerkschaft aus

Ex-US-Präsident Donald Trump kehrt seiner Schauspielergewerkschaft den Rücken. Sie habe nie etwas für ihn getan und immer nur Geld erhalten. Die Gewerkschaft antwortet kurz und knapp.

In seiner Austrittserklärung, die die SAG auf ihre Webseite stellte, schrieb Trump: «Ich wünsche, nicht länger mit Ihrer Gewerkschaft verbunden zu sein.» Daher teile er in diesem Brief seinen sofortigen Austritt mit und fügte an: «Ihr habt nichts für mich getan.»

Ausserdem zählte er Filme und Fernsehshows auf, in denen er mitgewirkt hatte und auf die er sehr stolz sei: von «Kevin – Allein in New York», «Wall Street: Money Never Sleeps», «Zoolander», «Der Prinz von Bel-Air» bis hin zu «Saturday Night live» und – «natürlich» – «The Apprentice», einer der «erfolgreichsten Shows der Fernsehgeschichte».