Donald Trump verkauft sich jetzt als muskulösen Comic-Superhelden

NFT-Sammelkarten : Donald Trump verkauft sich jetzt als muskulöser Comic-Superheld

Trump findet sich selbst «besser als Lincoln und Washington»

Das zugehörige Werbevideo begann Donald Trump, der 2024 erneut für das Weisse Haus kandidieren will, mit einer Lobeshymne: «Hallo zusammen, hier spricht Donald Trump. Hoffentlich Ihr liebster Präsident aller Zeiten – besser als Lincoln, besser als Washington.» Die Sammelkarten zeigten «unglaubliche Kunstwerke», die sein Leben und Karriere widerspiegelten, sagte er weiter. Die Bilder zeigen ihn in einem Boxring als muskulösen Comic-Superhelden mit einem «T» auf der Brust, vor der Freiheitsstatue mit Fackel in der Hand, auf einem weissen Pferd mit US-Flagge oder in einem Astronautenanzug. «Vergesst nicht: Weihnachten naht, und das ist ein grossartiges Weihnachtsgeschenk», sagt der Immobilienunternehmer.