Russland-Affäre : Donald Trump verklagt Hillary Clinton wegen angeblicher Verleumdung

Im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl 2016 soll Hillary Clinton eine «Intrige» gegen Donald Trump gestrickt haben, wie es in der Anklage heisst.

Ex-US-Präsident Donald Trump hat seine einstige Kontrahentin Hillary Clinton und weitere Politiker der Demokratischen Partei wegen angeblicher Verleumdung im Zusammenhang mit der sogenannten Russland-Affäre verklagt. Clinton «und ihre Gefolgsleute» hätten sich im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl 2016 «aus reiner Bosheit verschworen, um die falsche Erzählung zu spinnen», dass der republikanische Präsidentschaftskandidat Trump mit Russland zusammenarbeite, heisst es in der am Donnerstag bei einem Bundesgericht in Florida eingegangenen Klage.