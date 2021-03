«Null Bedrohung» : Donald Trump verteidigt Kapitol-Stürmer

Donald Trump verteidigt seine Anhänger, die im Januar das Kapitol in Washington stürmten. Die US-Justiz ermittelt derweil gegen mehr als 300 Personen, die am Kapitol-Sturm beteiligt waren.

Trump nimmt sie jetzt in Schutz: Sie seien nie ein Bedrohung für die Abgeordneten gewesen.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat einige seiner Anhänger verteidigt, die im Januar das Kapitol in Washington stürmten. Sie hätten «null Bedrohung» für Abgeordnete dargestellt, die den Wahlsieg von Präsident Joe Biden bestätigt hätten, sagte Trump am Donnerstag in einem Interview des Senders Fox News. Die Polizei habe die Kapitol-Stürmer «verfolgt», während bei linken Demonstranten «nichts passiert».