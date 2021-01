Videobotschaft nach Capitol-Sturm : Donald Trump verurteilt «abscheuliche Attacke»

Die Gewaltszenen am Capitol sorgten für massive Kritik am US-Präsidenten. Nach einigem Zögern hat Donald Trump die Randale seiner Anhänger nun doch verurteilt.

Nach dem Sturm aufs Capitol ist das zweite Mitglied von Trumps Kabinett zurückgetreten. Bildungsministerin Betsy DeVos teilte in einem Schreiben an den Präsidenten mit, sie werde ihr Amt an diesem Freitag niederlegen.

Einen Tag nach der gewaltsamen Erstürmung des US-Kapitols hat der abgewählte US-Präsident Donald Trump die Randale seiner Anhänger in klaren Worten verurteilt. In einer Videobotschaft zeigte er sich am Donnerstag «empört» über den Angriff auf den Kongresssitz und kündigte strafrechtliche Konsequenzen für die Randalierer an. Zuvor waren Rufe aus dem Kongress nach einer vorzeitigen Absetzung Trumps laut geworden. Ihm wird vorgeworfen, für den Gewaltexzess mitverantwortlich zu sein.