Donald Trump vor Gericht: Helikopter und Barrikaden in New York

Die Polizei sieht kurz vor der Ankunft des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in New York bisher keine «konkreten Bedrohungen». «Die New Yorker Bürger müssen in den nächsten zwei Tagen mit einer erhöhten Polizeipräsenz in Teilen der Stadt und mit zeitweiligen Strassensperrungen rechnen», sagte die New Yorker Polizeichefin Keechant Sewell am Montag mit Blick auf die Anklageverlesung im Fall Trump am Dienstag. «Ich möchte alle daran erinnern, dass Gewalt und Zerstörung nicht Teil einer legitimen, rechtmässigen Meinungsäusserung sind.»