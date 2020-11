Auszählung von Briefwahlstimmen : Donald Trump warnt vor «Gewalt in den Strassen»

US-Präsident Trump wittert «ungezügelten und unkontrollierten Betrug» bei der US-Wahl. Damit kritisierte er eine Entscheidung des Gerichts, die Auszählung bestimmter Briefwahlunterlagen noch Tage nach der Wahl zu erlauben.

Nach einer Entscheidung des Obersten Gerichts zu den Briefwahlfristen im US-Bundesstaat Pennsylvania hat Präsident Donald Trump vor «Gewalt in den Strassen» gewarnt. Die «sehr gefährliche» Entscheidung des Gerichts, die Auszählung bestimmter Briefwahlunterlagen noch Tage nach der Wahl zu erlauben, werde zu «ungezügeltem und unkontrolliertem Betrug» führen, behauptete Trump am Montagabend auf Twitter. «Es wird zu Gewalt in den Strassen führen. Es muss etwas getan werden», schrieb er weiter.