Gesperrt auf Twitter : Donald Trump will bald seine eigene Social-Media-Plattform gründen

Seit zwei Monaten ist der frühere US-Präsident Donald Trump auf Twitter gesperrt. Laut einem Berater wird er nun bald sein eigenes Netzwerk vorstellen.

In den vergangenen Wochen hatte das Interesse an Trump deutlich abgenommen.

Der seit zwei Monaten beim Internetdienst Twitter gesperrte Ex-US-Präsident Donald Trump will nach den Worten eines Beraters bald mit seiner eigenen Internet-Plattform zurückkehren. «Ich glaube, dass wir Präsident Trump in zwei oder drei Monaten in die sozialen Medien zurückkehren sehen werden», sagte sein Wahlkampfberater Jason Miller am Sonntag dem Sender Fox News.