Weisses Haus : Donald Trump will «kämpfen wie der Teufel»

Donald Trump hat zwei Wochen vor dem Ende seiner Amtszeit immer noch nicht aufgegeben. Der US-Präsident will die Wahl vom 3. November, in der Joe Biden als Sieger hervorging, weiterhin anfechten.

In einer Rede in Georgia sagte er, er werde kämpfen «wie der Teufel».

Der abgewählte US-Präsident Donald Trump will weiter «wie der Teufel» um sein Amt kämpfen. «Sie werden das Weisse Haus nicht erobern», sagte Trump am Montagabend (Ortszeit) bei einer Wahlkampfrede in Georgia über die Stimmen der Wahlleute, die seinem Rivalen Joe Biden den Sieg beschert hatten. Trump erkennt diesen Sieg gut zwei Wochen vor dem Ende seiner Amtszeit weiterhin nicht an. Die Republikaner im Kongress rief er auf, bei der formalen Bestätigung der Wahlleutestimmen am Mittwoch Einspruch zu erheben.