US-Wahlen 2024 : Donald Trump will nochmals Präsident werden

Der frühere US-Präsident Donald Trump macht in seinem Anwesen in Florida die Ankündigung, dass er nochmals für das Weisse Haus kandidiert.

Der 76-Jährige begann derweil am Abend in seinem Anwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida eine Rede, in der eine Verkündigung seiner Präsidentschaftsbewerbung erwartet wurde. «Americas Comeback beginnt genau jetzt», sagte Trump zum Auftakt der Rede vor zahlreichen Anhängern.

Trump hatte die Wahl 2020 gegen den Demokraten Joe Biden verloren. Er weigert sich aber bis heute, seine Niederlage einzugestehen. Er behauptet, durch massiven Wahlbetrug um den Sieg gebracht worden zu sein, hat dafür aber nie Beweise vorgelegt. Zudem ist Trump an mehreren Fronten in rechtliche Auseinandersetzungen verwickelt.

In den USA kann eine Person zwei Amtszeiten lang Präsident sein, egal ob diese aufeinander folgen oder nicht. Trump wäre bei der Wahl in zwei Jahren 78 Jahre alt. Als mögliche Konkurrenten bei den Republikanern gelten Ex-Vizepräsident Mike Pence genauso wie der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Biden (79) will Anfang kommenden Jahres entscheiden, ob er erneut kandidieren will.