Nach Aussage zu Rechtsextremen : Donald Trump will «Proud Boys» nicht kennen

US-Präsident Donald Trump hat in der TV-Debatte explizit von der rechtsextremen Gruppierung gesprochen – sagt nun allerdings, er wisse nicht, wer die «Proud Boys» seien.

Nach Kritik an seiner Weigerung, rechte Gruppierungen eindeutig zu verurteilen, hat sich US-Präsident Donald Trump in Schadensbegrenzung versucht. «Ich weiss nicht, wer die Proud Boys sind», sagte Trump am Mittwoch im Garten des Weissen Hauses mit Blick auf eine gleichnamige Vereinigung aus dem rechten Spektrum, die am Vortag bei seiner TV-Debatte mit Herausforderer Joe Biden zum Thema geworden war. «Wer auch immer sie sind, sie müssen sich zurückhalten und die Strafverfolgungsbehörden ihre Arbeit machen lassen.»