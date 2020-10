Remdesivir:

Trump soll fünf Tage lang den Virenhemmer Remdesivir einnehmen, der ursprünglich gegen Ebola entwickelt wurde. In der Schweiz ist dieses noch nicht offiziell zugelassen, die Spitäler dürfen es aber bereits anwenden. Voraussetzung ist aber, dass sich der Patient im Spital befindet. «Wir haben das Medikament in den letzten Monaten mehrmals angewendet», sagt Philip Tarr, Co-Chefarzt der Medizinischen Universitätsklinik Baselland.

Dexamethason:

Neben dem Ebola-Medikament bekommt Trump auch Dexamethason, das eine übertriebene Immunreaktion verhindern soll. Dieses wird zur Behandlung von Allergien sowie Atemwegserkrankungen angewendet. Tarr sagt, die Verabreichung von Dexamethason sei zu einem so frühen Zeitpunkt heikel. Das Medikament würde Tarr erst verabreichen, wenn der Gesundheitszustand des Patienten kritisch sei. «Wir hätten Trump das Medikament vermutlich erst in der zweiten Woche nach Symptombeginn gegeben.» Dexamethason schwäche das Immunsystem, was in der ersten Woche nach Symptombeginnomme zum Nachteil werden könne. Auch die WHO-Richtlinien empfehlen die Therapie nur im Falle eines schweren Verlaufes.