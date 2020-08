US-Nationaldenkmal

Donald Trump würde sich gerne am Mount Rushmore verewigt sehen

Am Nationaldenkmal in South Dakota sind bislang vier bedeutende US-Präsidenten zu sehen.

Rund um den Nationalfeiertag hielt Trump am 3. Juli in South Dakota eine Rede.

2019 traten Mitarbeiter des Weissen Hauses mit einer Frage an die Gouverneurin von South Dakota. Sie erkundigten sich laut «New York Times» nach dem Vorgehen, um einen weiteren Präsidenten am Mount Rushmore zu verewigen. Bislang kann man am Denkmal die Köpfe von George Washington, Thomas Jefferson, Theodor Roosevelt und Abraham Lincoln bestaunen.