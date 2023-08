Bill Barr: Donald Trump wusste, dass er die Wahl verloren hat

«Er kann sagen, was er will, er kann sogar lügen. Er kann den Leuten sogar sagen, dass die Wahl gestohlen wurde, obwohl er es besser wusste», so Barr gegenüber CNN. «Aber wenn er sich an einer Verschwörung beteiligt, schützt ihn das Recht auf Meinungsfreiheit nicht.»

Barr wiederum, der kurz nach dem Wahlsieg von Joe Biden im November 2020 von seinem Spitzenposten in der US-Justiz zurücktrat, sagte, das Recht auf Redefreiheit habe in diesem Fall keine Gültigkeit: «Sie greifen nicht sein Recht auf den ersten Verfassungszusatz an. Er kann sagen, was er will, er kann sogar lügen. Er kann den Leuten sogar sagen, dass die Wahl gestohlen wurde, obwohl er es besser wusste», so Barr gegenüber CNN. «Aber wenn er sich an einer Verschwörung beteiligt, schützt ihn das nicht.»