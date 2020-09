Steuererklärung publiziert«Donald Trump zahlt 70'000 Dollar, damit seine Haare so aussehen?»

Und zwar während der Zeit, in der er in der Reality-Serie «The Apprentice auftrat»

Ein kleines Detail im Bericht der «New York Times» sorgt für Spott. US-Präsident Donald Trump soll jeweils hohe Summen von seinem steuerbaren Einkommen abgezogen haben, wie beispielsweise 70’000 Dollar Coiffeurkosten für die Jahre, in denen er in seiner Reality-Serie «The Apprentice» vor der Kamera stand. Neun Firmen von Trump zogen zudem insgesamt mindestens 95’464 Dollar für Frisuren und Makeup von Tochter Ivanka Trump von den Steuern ab.