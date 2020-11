Die Kinder wechselten von der Milton-Schule in Washington zur ebenfalls jüdischen Schule Melvin J. Berman Hebrew Academy in Maryland .

Laut der «Jewish Telegraph Agency» wechselten Arabella (9), Joseph (7) und Theodore Kushner (4) am 19. Oktober von der Milton-Schule in Washington zur ebenfalls jüdischen Schule Melvin J. Berman Hebrew Academy in Maryland. Drei Elternpaare der Milton-Schule schilderten gegenüber dem Portal, wie die Kushners bei öffentlichen Veranstaltungen im Weisse Haus gesichtet worden seien, bei denen die Coronavirus-Protokolle nicht eingehalten worden seien, die für Eltern an der Milton galten.